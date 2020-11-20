Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, markete daldı!

Mağusa’dadireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırıma, ardından da B-1 isimli marketin vitrin camına çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı

Mağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde dün sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası korkuttu.38 yaşındaki Erinç Avcı isimli araç sürücüsü, yönetimindeki SC 323 plakalı spor araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce yolun solunda bulunan kaldırıma ardından da B-1 isimli marketin vitrin camına çarpıp durabildi.Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Erinç Avcı’nın tutuklandığı öğrenildi.