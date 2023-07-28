Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

Dikmen - Boğaz Anayolu üzerinde bugün öğlen saatlerinde, Mustafa Uçak (E-34) yönetimindeki JK 099 plakalı salon araç ile Boğazköy yönüne doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki orta gerilim elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

