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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, elektrik direğine çarptı
Dikmen - Boğaz Anayolu üzerinde bugün öğlen saatlerinde, Mustafa Uçak (E-34) yönetimindeki JK 099 plakalı salon araç ile Boğazköy yönüne doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki orta gerilim elektrik direğine çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
 
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