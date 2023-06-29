Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

Bugün saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde, 26 yaşındaki Ozan Tekin, PN 598 plakalı aracı ile batı istikametinden doğu istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis Bason Subaylğı, yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpan aracın takla attığını kaydetti.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ozan Tekin ve araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Fevziye İnce Gözel kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

