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Arda’nın organları dört hastaya umut oldu

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İskele’de 22 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve önceki gün yaşam savaşını kaybeden 12 yaşındaki Arda Okur’un kalbi, iki böbreği ve karaciğeri başka hastalara bağışlandı

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Arda’nın organları dört hastaya umut oldu

 
İskele’de Sınırüstü köyü girişinde 22 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve önceki gün yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 12 yaşındaki Arda Okur’un organları, dört hastaya umut oldu.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda kalp ile böbreklerin hastalara nakil işlemi gerçekleşti, karaciğeri ise Türkiye’ye gönderildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Hasan Birtan, Arda’nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ nakli koordinatörünün aileye başvurduğunu ve ailenin de bağışlamayı kabul ettiğini aktardı.
Arda’nın kalbinin, iki böbreğinin ve karaciğerinin başka hastalara bağışlandığını anlatan Doktor Birtan, kalbin ve böbreklerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki 3 hastaya, karaciğerin ise Türkiye’deki bir hastaya umut olduğunu ifade etti.
 
 
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