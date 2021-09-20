Dikkatsizliği pahalıyla mal oldı

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Lefkoşa'da akşaö üzeri genç sürücünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 17.25 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel caddesi üzerinde dört şeritli yolda soldan üçüncü şerit içerisinde yönetimindeki FB 189 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 18 yaşındaki  Güven AKGÜN seyrettiği yolun solunda bulunan Kuğulu Park önlerine geldiğinde trafık şeridi değiştirmeden önce seyrüseferi güç duruma sokmamak için çaba harcamadan dikkatsizce soldan ikinci şeride giriş yaptığı sırada o esnada gerisinde soldan ikinci şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 44 yaşındaki Feyyaz  Malik AHMAD yönetimindeki SF 448 plakalı panel van  aracm sağ yan kısmına aracının sol ön yan kısmı ile çarpmasıyla yaşandı. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan FB 189 plakalı araç şok attığı esnada arka kısmı ile yine SF 448 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan SF 448 plakalı araç sürücüsü Feyyaz Malik AHMAD kaza mahaline gelen 112 acil ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek görmüş olduğu ilkyardım tedavisine müteakip Acil Servis' te müşahede altına alındı. Kazanın hemen ardında trafik tahkikat amiri Mustafa Özkantürk olay yerine giderek inçelemelerde bulundu.
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