Milli Takım'da Kuntz dönemi resmen başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kuntz, "Gururluyum ve mutluyum" derken TFF Başkanı Özdemir, "Kuntz'u yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım" dedi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ve Alman teknik adam Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Türk futbolu için yeni bir dönemin başladığını belirten Nihat Özdemir, "Kan değişikliği futbolun doğal akışında her zaman var. Son dönemde yaşanan süreç üzerine Şenol hocayla görüşmeler yaptık. Karşılıklı mutabık kalarak yolarımızı ayırdık. Ardından değerlendirmeler yaparak Stefan Kuntz isminde karar kıldık. Kuntz futbol anlayışı, kariyeri ve disiplininin yanı sıra Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla 2 şampiyonluk kazandı. Kazanacağı başarılarla Almanya için kayıp, Türkiye için kazanç olacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: "KUNTZ'U YERLİ-YABANCI MESELESİNİN İÇİNE ÇEKEREK YIPRATMAYALIM"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile yapacakları maçın önemine dikkati çeken Başkan Özdemir, "Kalan 4 maçta, özellikle Norveç müsabakasında tüm ülkemizi milli takım etrafında birleşmeye davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. A Milli Takım her şeyin üstündedir. 20 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Her ne skorlar alırsak alalım Kuntz'u ve çocukları tartışma konusu yapmayalım. Kuntz'u yerli-yabancı meselesinin içine çekerek yıpratmayalım. Biz kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Kuntz'un yeni görevinde en büyük yardımcısı sayın Hamit Altıntop olacaktır. Yeni süreçle Hamit Altıntop milli takımlardan sorumlu olacak ve gücünü ortaya koyacaktır. Bizler ile hocamız arasında köprü görevini üstlenecektir." diye konuştu.

STEFAN KUNTZ: "GURURLUYUM VE MUTLUYUM"

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, bu göreve layık görüldüğü için gururlu ve mutlu olduğunu kaydetti.

Sözlerine "Merhaba Türkiye" diyerek başlayan Kuntz, "Hamit beni aradığında ilk hissettiğim şey gurur oldu. Son derece başarılı Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olacağım için gururluyum ve mutluyum. İşimiz bundan sonra başlayacak. Hepimiz, tüm gücümüzü toplayıp hızla Norveç maçına hazırlanacağız. En kısa sürede tamamen futbola odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.