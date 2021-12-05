Dikkatsizliği canına mal oldu

Lefkoşa - İskele aanayolu üzerindeki Serdarlı - Geçitkale arasındaki yol üzerinde bugün sabah saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 07:00 sıralarında, Serdarlı - Geçitkale Anayolu üzerinde, Gazimağusa'da sakin 31 yaşındaki John Otega JOHNSON yönetimindeki RU 803 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan beton direkler ile çit ağacına çarpması sonucunda yaşandı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü John Otega JOHNSON kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 17:20 sıralarında yaşamını yitirdi.