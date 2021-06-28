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Dikkatsizliği canına mal oldu

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Dikkatsizliği canına mal oldu
Girne - Tatlısu anayolunda bugün günün ilk saatlerinde dikkatsizliği sonucunda karşı şerite geçen sürücü nu esnada karşıdan gelen araçla çarpışması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamaya göre kaza 28.06.2021 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Girne- Tatlısu anayolu 12-13 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden  Bertan YELER (E-30) yönetimindeki NM 661 plakalı  salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada alkollü içki tesiri altında (145 mlgr) karşı istikametten gelmekte olan  Birol KAKİ (E-51) yönetimindeki NV 007 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu NM 661 plakalı araç sürücüsü Bertan YELER kaza yerinde almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde vefat etmiştir. Yine kazada NV 007 plakalı araç sürücüsü Birol KAKİ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan  Jacquline Amanda DUBA (K-54) yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Jacquline Amanda DUBA Girne Dr.Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırken Birol KAKİ Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.
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