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Akademi camiasını yasa boğan ölüm

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GAÜ'de öğretim görevlisi olan ve otelde aniden rahatsızlanan 40 yaşındaki Volkan Kadir Güngör hayatını kaybetti

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Akademi camiasını yasa boğan ölüm
 
Girne Amerikan Üniversitesi akademisyenlerinden 40 yaşındaki Volkan Güngör’ün genç yaşta ölümü büyük üzüntü yarattı.
Volkan Kadir Güngör, Lapta’da, kaldığı otel odasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dün sabah karşı 02.30’da rahatsızlanan 40 yaşındaki Güngör, ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Polis Güngör'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
 
 
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