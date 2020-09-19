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Dikkatsiz motorlu ağır yaralandı

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Dikkatsiz motorlu ağır yaralandı
Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt - Lefke Anayolu'nda akşam üzeri motor sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada motor sürücüsü ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 16:15 sıralarında, Aydınköy'de Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde, 30 yaşındaki Osman Özgür, yönetimindeki KP 562 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldigi zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Murat ERDEM (E-43) yönetimindeki HZ 152 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden HZ 152 plakalı araç sürücüsü Murat ERDEM gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan beton su kanalına ardından da trafik levhasına çarpıp durdu. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Özgür, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmekte.
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