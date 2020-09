Tatar: Türk Kızılay’ının ülkemiz için istisnai bir yeri var

Başbakan Ersin Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Kızılay Başkanlığı’nı ayrı ayrı ziyaret etti. Tatar ziyarette yaptığı konuşmada Kızılay’ın geçmişten günümüze verdiği hizmetlerle Kıbrıs Türk Halkı için istisna bir yere sahip olduğunu vurguladı.



Türk Kızılay’ının ülkemizde ve daha pek çok ülkede salgınlarda, afetlerde, savaşlarda olduğu kadar olağan dönemlerde de ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımların önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, yardımlaşma bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ve insanlar için hayati öneme sahip güvenli kan temini gibi işlevleri yerine getiren Türk Kızılay’ının Kıbrıs Türk Halkı’nın gönlünde çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizdi.



Türk Kızılay’ına teşekkürler…

Dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hükümetin Covid-19’a karşı sağlık çalışanları, kurum kuruluşları ve halkı ile birlikte etkin bir mücadele verdiğini dile getiren Başbakan Tatar, Türk Kızılay’ının pandemi sürecinde binlerce aileye gıda paketi, on binlerce maske, kolonya dağıttığı, 157 okula ilk yardım dolabı ve ateş ölçer yanı sıra hastanelerde kullanılmak üzere 100 elektrikli yatak ve 5 adet şişme çadır temin ettiği için Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şahsında, Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın’a teşekkür etti.





Türk Kızılay, Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman yanında olacak…

Başbakan Ersin Tatar’ın Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı’na yaptığı ziyaretten duydukları büyük memnuniyetini dile getiren Delegasyon Başkanı Recep Günaydın da yaptığı konuşmada, Türk Kızılay’ının dün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olacağını ifade etti. Kızılay’ın projeleri hakkında da Başbakan Ersin Tatar’a bilgilendiren Günaydın, Türk Kızılay Kültür Merkezi ve merkez ofis olarak Lefkoşa surlar içinde hizmet verecek tarihi konağın çok kısa bir süre içinde tamamlanacağını anlattı.



Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı ziyaretinin ardından Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın yeni dönemi ile ilgili yapılacaklar hakkında bilgi aldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının hizmetleri artarak devam edecek…

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyonu işbirliği ile yürüttüğü faaliyetlerin KKTC açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın ülke insanına geçmişten günümüze verdiği önemli hizmetlerin ve yaptığı temsiliyetlerin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanç belirtti.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın kurumsal yapısı güçlendirilecek…

Başbakan Ersin Tatar’a ziyaretinden ötürü teşekkür eden Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ise konuşmasında toplumun hassasiyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda icraat yapmaya ve kurumsal yapıyı güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi. Sezen ayrıca Başbakan Tatar’a Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının yeni yönetiminin yeni vizyonu hakkında da bilgi verdi.

Başbakan Ersin Tatar, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Kızılay Başkanlığı’nı ayrı ayrı ziyaret etti. Tatar ziyarette yaptığı konuşmada Kızılay’ın geçmişten günümüze verdiği hizmetlerle Kıbrıs Türk Halkı için istisna bir yere sahip olduğunu vurguladı.



Türk Kızılay’ının ülkemizde ve daha pek çok ülkede salgınlarda, afetlerde, savaşlarda olduğu kadar olağan dönemlerde de ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımların önemine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, yardımlaşma bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ve insanlar için hayati öneme sahip güvenli kan temini gibi işlevleri yerine getiren Türk Kızılay’ının Kıbrıs Türk Halkı’nın gönlünde çok özel bir yere sahip olduğunun altını çizdi.



Türk Kızılay’ına teşekkürler…

Dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hükümetin Covid-19’a karşı sağlık çalışanları, kurum kuruluşları ve halkı ile birlikte etkin bir mücadele verdiğini dile getiren Başbakan Tatar, Türk Kızılay’ının pandemi sürecinde binlerce aileye gıda paketi, on binlerce maske, kolonya dağıttığı, 157 okula ilk yardım dolabı ve ateş ölçer yanı sıra hastanelerde kullanılmak üzere 100 elektrikli yatak ve 5 adet şişme çadır temin ettiği için Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık şahsında, Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın’a teşekkür etti.





Türk Kızılay, Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman yanında olacak…

Başbakan Ersin Tatar’ın Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı’na yaptığı ziyaretten duydukları büyük memnuniyetini dile getiren Delegasyon Başkanı Recep Günaydın da yaptığı konuşmada, Türk Kızılay’ının dün olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olacağını ifade etti. Kızılay’ın projeleri hakkında da Başbakan Ersin Tatar’a bilgilendiren Günaydın, Türk Kızılay Kültür Merkezi ve merkez ofis olarak Lefkoşa surlar içinde hizmet verecek tarihi konağın çok kısa bir süre içinde tamamlanacağını anlattı.



Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanlığı ziyaretinin ardından Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın yeni dönemi ile ilgili yapılacaklar hakkında bilgi aldı.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının hizmetleri artarak devam edecek…

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının, Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyonu işbirliği ile yürüttüğü faaliyetlerin KKTC açısından çok önemli olduğunun altını çizen Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın ülke insanına geçmişten günümüze verdiği önemli hizmetlerin ve yaptığı temsiliyetlerin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanç belirtti.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ın kurumsal yapısı güçlendirilecek…

Başbakan Ersin Tatar’a ziyaretinden ötürü teşekkür eden Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ise konuşmasında toplumun hassasiyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda icraat yapmaya ve kurumsal yapıyı güçlendirmeye kararlı olduklarını söyledi. Sezen ayrıca Başbakan Tatar’a Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının yeni yönetiminin yeni vizyonu hakkında da bilgi verdi.