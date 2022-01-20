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Dikkat: Piyasada sahte Dolar olabilir

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Dikkat: Piyasada sahte Dolar olabilir
Polis Basın Subaylığı sahte ABD Doları uyarısında bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da bir şahsın, 20 adet sahte 50 ABD Doları banknotunu döviz bürosuna verdiği tespit edildi. 
Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları “MB72598115D, JG67250628A, MB62578446D, MB37569150J, MB62545121B, MB62544807B, MB62545110B, MB72597826D, MB72597837D, MB72597616D, MB72597989D, MB72597899D, MB37568736J, MB72598058D, MB72597897D, MB72597669D, MB72597971D, MB37522414J, MB62556446C ve MB62556222C” olarak açıklandı. 
Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce de piyasaya sürülmüş olabileceğinden bu seri numaraları ile başlayan ABD doları bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşları dikkatli olmaya, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeye çağırdı. 
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