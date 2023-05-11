Engellilerin istihdam tepkisi

Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin dahi işe alınmamasının KKTC’yi yönetenlerin acizliği ve ayıbı olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, KKTC’de 660 engellinin iş ve aş beklediğini, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin dahi işe alınmamasının KKTC’yi yönetenlerin acizliği ve ayıbı olduğunu söyledi.

Yücetürk, ülkede bir “Engelliler Dairesi”nin açılmamasının ülkedeki en büyük sorun olduğunu kaydederek, bu dairenin açılmasının engelli sorunlarının yüzde 80’lik bölümünün çözümü anlamına geleceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu dün, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonuna bağlı dernek başkanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Yasa gereği devlette 25’e 1 oranında engelli istihdamı yapılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Yücetürk, bu anlamda ülkeyi yönetenlerin, Meclis de dahil olmak üzere sınıfta kaldıklarını ifade etti.

İktidarın bugün 70 kişiyi mevsimlik işçi adı altında sınavsız-münhal açılmadan işe aldığını, buna karşın tek bir engellinin işe alınmamasını üzgün ve kızgın olarak izlediklerini kaydeden Yücetürk konuyu yakın bir zamanda Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını da belirtti.

Yücetürk, İmar Yasası’na göre, imara açık tüm yerlerde engellilerin erişimine uygun yapılar ve imkânların bulunmasının şart olmasına ve 2016 yılında yapılan Engelli Standartları Tüzüğü üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen bir arpa boyu yol alınmadığını, her şeyde olduğu gibi bunun da maddiyata gelip takıldığını söyledi.

Özel Eğitim yasası çıkartılmasına rağmen tüzüklerin çıkartılamadığından da bahseden Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi projesinin 48 yataktan 32 yatağa düşürüldüğünü, ne yasasının ne de kadrosunun tamamlanabildiğini kaydetti.

Yücetürk, binanın atıl durumda bırakıldığını, ülkedeki “ipsiz-sapsız” kişilerin buraya girerek teknik tesisatı çaldığını ve Engelsiz Yaşam Evine 2 milyon TL zarar verdiğini de anlattı.

Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda ise, 12 yıldan bu yana yasal mevzuata uygun tüzüklerinin geçirilmemesinden kaynaklı sorunlar yaşandığını belirtti.

Devletin sosyal devletse engelli ve engelli ailelerini üzen bu sorunlara eğilmesi gerektiğini belirten Çaluda, Özel Eğitim Yasası BM Engelli Hakları Yasası yasalarının geçirilmesinin sevindirici olması yanında, uygulanmasının da gerektiğini anlattı.

Çaluda, asgari ücretin yüzde 60’ıyla yaşamaya çalışan engellilerin, anne-babasının öldüğü zaman anne-babasının maaşını aldığında bu sefer de engelli maaşını kaybettiğine işaret etti ve zorlu yaşam şartlarında bunun engellileri maddi sıkıntıya soktuğunu aktardı.

Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği Genel Sekreteri Süleyman Sürer, 2007 yılında belli bir miktar engelli istihdamı yaratılmasına rağmen, bu engellilerin çalıştıkları yerde hem çok düşük maaşlarla çalıştırıldıklarını hem de çalıştıkları yerlerde fiziki altyapı sıkıntılarından dolayı zorluklarla baş başa yaşamak ve çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

