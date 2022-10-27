Çocuk kaçıran zanlı, doktor kontrolünden geçirilecek

Gönyeli’deki festivalde krep alacağı bahanesiyle üç yaşındaki kız çocuğunu kaçıran Filistinli öğrenci Ahmed Abudagga, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilecek





Ülkemizde infiale neden olan festival alanında çocuk çalan ve suçüstü tutuklanan zanlı Ahmed Abudagga dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlı Ahmed Abudagga’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli-Lefkoşa’da, Belediye bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde, Lefkoşa' da sakin D.D’nin kızı olan 3 yaşındaki E.D’yi krep alacağı gerekçesi ile kandırıp, kucağına alıp festival alanı dışarısına çıkarıp kaçırdığı esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis çocuğun annesine teslim edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

