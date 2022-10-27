Cinsel saldırıya 18 ay hapis

Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan, şiddetle tehdit eden ve kızın kendisine gönderdiği bikinili fotoğrafları, ayrıldıktan sonra bir akrabasına gönderen Mehmet Deniz, 18 ay hapis cezasına mahkum edildi





Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçuyla yargılanan sanık Mehmet Deniz’in aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı.

Aksun, sanığın, eski kız arkadaşının kendisine güven duyup ilişkilerinin devam ettiği süreçte gönderdiği bikinili fotoğrafları, ayrıldıktan sonra bir akrabasına göndererek, bu suçu işlediğini belirtti. Aksun, sanığın ayrıca müştekinin iki elinden tutup, zorla cinsel saldırıda bulunduğunu ve şiddet kullanma tehdidi mesajı gönderdiğinin altını çizdi. Aksun, biri kişinin fotoğraflarının kişilik haklarının parçası olduğuna ve sanığın sırf müştekiden ayrıldığı için bulunduğu bu davranışlarının ilkel olduğuna vurgu yaptı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

