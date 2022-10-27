banner875
banner815
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
10 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
17 0
 
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
Tüm zamanların en korkutucu 15 filmi
9 0
Balon balıkları el aman çektiriyor
Balon balıkları el aman çektiriyor
12 0
Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?
Yeni nesil ilişki: 'Mikro aldatma' nedir?
45 0
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
Grev ve eyleme giden hademeler işlerinden oldu
30 0
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
11 0
banner878

Cinsel saldırıya 18 ay hapis

banner476

Eski kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunan, şiddetle tehdit eden ve kızın kendisine gönderdiği bikinili fotoğrafları, ayrıldıktan sonra bir akrabasına gönderen Mehmet Deniz, 18 ay hapis cezasına mahkum edildi

banner825
Cinsel saldırıya 18 ay hapis

 
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçuyla yargılanan sanık Mehmet Deniz’in aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı.
Aksun, sanığın, eski kız arkadaşının kendisine güven duyup ilişkilerinin devam ettiği süreçte gönderdiği bikinili fotoğrafları, ayrıldıktan sonra bir akrabasına göndererek, bu suçu işlediğini belirtti. Aksun, sanığın ayrıca müştekinin iki elinden tutup, zorla cinsel saldırıda bulunduğunu ve şiddet kullanma tehdidi mesajı gönderdiğinin altını çizdi. Aksun, biri kişinin fotoğraflarının kişilik haklarının parçası olduğuna ve sanığın sırf müştekiden ayrıldığı için bulunduğu bu davranışlarının ilkel olduğuna vurgu yaptı. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.