Cinsel ilaçları arkadaşına hediye edecekmiş

Havalimanından giriş yaptığı esnada valizinde cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunarak tutuklanan Burcu Boz'un avukatı, zanlının avukatı ilaçları arkadaşlarına hediye etmek için getirdiğini söyledi

KKTC Havalimanında KKTC'ye yolcu olarak giriş yaptığı esnada valizinde cinsel gücü artırıcı ve yeşil reçeteye tabi hap ve ilaçlar bulunarak tutuklanan Alman vatandaşı Burcu Boz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, 7 Haziran 2024 tarihinde saat 03:00 raddelerinde Havalimanında KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan zanlının valizlerinde yolcu geliş salonunun içerisinde bulunan Gümrük Kontrol noktasında arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlının valizi içerisinde 3 kutu 200 mg. Tilitin marka ilaç, 2 kutu 20 tüp toz,50 adet 60 mg Vidalista, 1 kap içerisinde 30 adet 8 mg Subutez hap, 14 adet beyaz içerikli kapsül bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Harekette Bulunma suçundan tutuklandığını, edilen ilaçlara emare olarak el konulduğunu belirtti.

Polis, ilaçların İlaç ve Eczacılık Dairesine gönderildiğini belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti. Zanlının avukatı ise söz konusu ilaçların Almanya’da yasak olmadığını, zanlının da ülkeye gelirken, arkadaşlarına hediye etmek için söz konusu ilaçları getirdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



