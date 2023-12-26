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Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı

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Lefkoşa’da Ayça Alav cinayetiyle ilgili tutuklanan Nijeryalı Ushe Ronny Katsuwa’nın 450 gündür ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı

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Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı
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Lefkoşa’da öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav cinayetiyle ilgili tutuklanan Nijeryalı Ushe Ronny Katsuwa’nın ülkede kaçak kaldığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 22 Aralık 2023 tarihinde, Lefkoşa'da meydana gelen "Taammüden Adam Öldürme, Soygun" meselesi ile ilgili soruşturma maksatlı Adli Şubeye celp edilen Ushe Ronny Katsuwa ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplamda 450 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilerek, suçüstü tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının cinayetle bağı olup olmadığına, KKTC'de izinsiz ikamet ettiği süre zarfında nerede ve ne şekilde kaldığına ve herhangi bir suç işleyip işlemediğine yönelik soruşturma yapılacağını açıkladı. Polis, zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini kaydederek, bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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