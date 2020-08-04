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Ciglos Mevkiinde araç yangını

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Ciglos Mevkiinde araç yangını
Bugün saat 12:00 sıralarında Ciglos Mevkiinde seyretmekte olan Alsancak Belediye'sine ait bir çöp kamyonu sebebi henüz tesbit edilemeyen bir nedenle yandı.
Yangın olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.  Soruşturma devam ediyor.

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