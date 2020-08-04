Fatoş Akay, yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı

Güzelyurt’un sevilen ailelerinden ve Akfinans Bank’ın başaralı personeli Fatoş Tatlıses Akay yeni yaşını iş arkadaşları ile birlikte pasta keserek kutladı.
Akay, yeni yaşında dostlarıyla birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler diledi.
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