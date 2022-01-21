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Cengizköy yakınlarında feci kaza: 1 ölü

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Cengizköy yakınlarında feci kaza: 1 ölü
Güzelyurt – Lefke anayolu üzerindeki Cengizköy yakınlarında az önce yaşanan kaza sonucunda bir motoksikletli hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı'ndna verilen bilgiye göre kaza, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde, 21 yaşındaki Muhammet Ünsal YILMAZ, 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışması sonucu yaşandı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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