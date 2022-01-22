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Ölümlü kazada hayatını kaybeden kişinin ismi belli oldu

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Ölümlü kazada hayatını kaybeden kişinin ismi belli oldu
Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde Cengizköy yakınlarında dün gece alkollü genç sürücünün sebep olduğu kaza sonucunda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre,i Cengizköy'de meydana gelen kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün Lefke'de sakin 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Umair AHMAD isimli şahıs olduğu bildirildi.
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