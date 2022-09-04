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Çatalköy ve Alsancak'ta iki ani ölüm

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Çatalköy ve Alsancak'ta iki ani ölüm

 Çatalköy ve Alsancak'ta iki kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bugün saat 11.30 sıralarında Çatalköy'de sakin Gunther Schweighart (E-78) evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 

Denizde rahatsızlandı, kurtarılamadı 

Yine bugün saat 11.30 civarında  Alsancak'ta deniz içindeyken rahatsızlık geçiren Kenan Gülmez (E-67) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin her iki ani ve gayritabii ölüm olayıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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