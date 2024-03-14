Çaldığı paraları kumarda yedi

Gönyeli’de bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Berk Yüreğir, otelin kasasında bulunan 100 dolar, 2 bin 500 TL ve 500 euro parayı çaldı, aynı gün ülkeden çıkış yapmak isterken havaalanında yakalandı. Tutuklanan zanlı, paraları kumarda harcadığını açıkladı

Gönyeli’de bir otelde resepsiyonist olarak çalışan 29 yaşındaki Berk Yüreğir, otelden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelde resepsiyonist olarak çalışan zanlının 12 Mart 2024 tarihinde otelin kasasında bulunan 100 dolar, 2 bin 500 TL ve 500 euro parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün ülkeden çıkış yapmak isterken saat 21.00 sıralarında KKTC Havaalanında yakalandığını belirtti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde paraları kumarda harcadığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 19 Şubat 2024 tarihinde 30 günlük turist vizesiyle ülkeye geldiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, otelde geriye dönük inceleme yapılacağını ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

