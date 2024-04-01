Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 23 Mart’ta meydana gelen ve 22 yaşındaki Cihan Yüksel‘in hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Büşra Yavuz da yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Yavuz, 8 günlük yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

Kazanın yaşanmasına sebebiyet veren araç sürücü Gökmen Güniken ise kaza mahalinde tutuklanmmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“23.03.2024 tarihinde, Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen ve yaya Cihan YÜKSEL’in ölümü ve Büşra YAVUZ (K-21) ile Begüm DÖŞKAYA (K-21)’nın ağır yaralanmaları ile sonuçlanan trafik kazasında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmekte olan yaya Büşra YAVUZ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirmiştir.”