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Bulana ödül verilecek

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Bulana ödül verilecek

Lefkoşa’daki bir şirketten araç kiralayan Suriye uyruklu A.G. Toyota Corolla’yı alıp sırra kadem bastı. Kiralamış olduğu 27 bin Euro değerindeki araçla kayıplara karışan şahıs polis tarafından aranırken,  iş yeri sahibi Ramiz Sözener, sosyal medyadan paylaşım yaparak vatandaşlardan yardım istedi. Şahsın arandığını belirten Sözener, aracın bulunmasına yardım eden kişilerin ödüllendirileceğini açıkladı.   Sözener şunları belirtti:

“Suriye uyruklu şahıs 19 Haziran’da 3 günlüğüne aracı kiraladı. Ancak teslim etmesi gereken tarihte ortadan kayboldu. Durumu polise bildirdik, araç ve şahıs aranıyor.  Aracı bulanlara para ödülü verileceğiz. Gören duyan bilen varsa 0548 851 1209 veya 0533 852 0111 telefon numaralarından bize ulaşabilir. Aracın plakası ZUB 219, markası Toyota Corollla’dır.”

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