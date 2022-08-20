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Böyle dayı olmaz olsun!

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5 yıl boyunca kız yeğenine tecavüz etmekten tutuklanan dayının cep telefonunda ilk tespitlere göre arama motorlarında ensest ilişkilerle ilgili videolar izlendiği belirlendi. Çocuk da dayısının kendisine bu videoları izlettiğine dair ifade verdi

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Böyle dayı olmaz olsun!

16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından tutuklanan çocuğun dayısı isminin baş harfleri M.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan M.E.’nin 16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2017-2022 tarihleri arasında zanlı M.E.’nin yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğunun müteakip defalarca çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra Cinsel tecavüze teşebbüs edip çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Polis, M.E.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini,  sadece dayı şefkati ile kucağına oturtup yanaklarından öptüğünü söylediğini anlattı.
Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını ve yeğenine 7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesinin bulunduğunu söyledi. 
Polis, zanlının cep telefonunda ilk tespitlere göre arama motorlarında ensest ilişkilerle ilgili videolar izlendiğinin belirlendiğini ve çocuğun ifadesinde dayısının kendisine bu videoları izlettiğine dair ifade verdiğini belirtti.
(Birinci derece akraba olan anne, baba ve kardeşler arası ilişkiler ensest olarak kabul edilir)
Polis, zanlının ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söylediğini aktardı.
Polis, meselenin ciddi bir mesele olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının poliste 7 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının  poliste 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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