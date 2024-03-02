Boğazköy’de seyir halindeki bir araç yandı

Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy civarında seyreden JA 539 plakalı araçta yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 15.45 raddelerinde, ana yolda seyir halinde bulunan Serkan Özbekoğlu’nun kullanımındaki JA539 plakalı jeep araçta, egzoz bölümündeki partikül filtresinin tıkanması sonucu yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.