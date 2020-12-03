Boğazköy – Dikmen Anayolunda kaza

Boğazköy – Dikmen Anayolunda, iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 17:30 sıralarında, Ramazan Doğaç (E-19), yönetimindeki GS 765 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fevzi Arkoç (E-50) yönetimindeki JG 752 plakalı van araç ile çarpışmasıyla yaşandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonunu yaralanan JG 752 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Arkoç (E-26) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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