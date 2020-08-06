Boğaziçi, Mehmet amcasına ağlıyor

İskele bölgesi köylerinden Boğaziçi(Lapatos) köyü Mehmet Bulut'a ağlıyor.
1974 göçmenlerinden ve Boğaziçi sakini olan, uzun yıllar Gençler Birliği Spor Kulübü'nde futbol oynayan bir dönem antrenörlük yapan Kayhan Bulut 'un babası, şu andaki takım Kaptanı Ertan Bulut 'un amcası Mehmet Bulut, bugün vefat etti.
Bulut'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Boğaziçi köyü mezarlığına defnedilecek.
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