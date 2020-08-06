banner411
banner69
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
Şekersiz sakız çiğnemenin sağlığa 8 faydası
22 0
"Atom bombası gibiydi"
55 0
 
Dünya hızla ısınıyor
Dünya hızla ısınıyor
35 0
ABD'de kasırga alarmı
ABD'de kasırga alarmı
26 0
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
22 0
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
Arda mavinin derinliklerinde selamlandı
210 0
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
Dizdarlı: Çetinkaya nasıl küme düştü?
209 0
banner460

Boğaziçi, Mehmet amcasına ağlıyor

banner476

Boğaziçi, Mehmet amcasına ağlıyor
İskele bölgesi köylerinden Boğaziçi(Lapatos) köyü Mehmet Bulut'a ağlıyor.
1974 göçmenlerinden ve Boğaziçi sakini olan, uzun yıllar Gençler Birliği Spor Kulübü'nde futbol oynayan bir dönem antrenörlük yapan Kayhan Bulut 'un babası, şu andaki takım Kaptanı Ertan Bulut 'un amcası Mehmet Bulut, bugün vefat etti.
Bulut'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Boğaziçi köyü mezarlığına defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.