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Biri kaçtı diğeri yakalandı

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Ozanköy’de üstü açık araçtan hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen iki gençten biri kaçtı diğeri yakalandı

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Biri kaçtı diğeri yakalandı

Girne’ye bağlı Ozanköy bölgesinde Nijerya uyruklu şahsa ait park halindeki üstü açık araçtan hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.K.  ‘mülke tecavüz ve suç işlemeye teşebbüs’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının 13 Mayıs 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında A.B. ile birlikte Girne’ye bağlı Ozanköy bölgesinde Nijerya uyruklu 29 yaşındaki Kennedy Chukwuemeka’nın evinin önünde park halinde duran SN 171 plakalı üstü açık arabadan hırsızlık yapmaya çalıştığını söyledi. Polis memuru Ömer Yavuz, araç sahibinin durumu fark ettiğini, zanlılardan A.B.’nin kaçtığını, M.K.’nin ise olay yerinde yakalandığını belirtti. Polis memuru Yavuz, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlının 2 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme hakkında mülke tecavüz ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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