Süte yine okkalı zam

Koop-Süt ürünlerine bir zam daha geldi. 1 litre sütün fiyatı, 2,45 TL zamla 15.40 TL’den 18,75 TL’ye yükseldi. 1 kilo hellim fiyatı ise 99 TL’den 127 TL’ye çıktı

Ülkede zamların ardı arkası kesilmiyor. Dün de Koop Süt’e zam geldi.Çiğ süt fiyatlarına litre başına yaklaşık %17,7 oranında zam yapılmasıyla tüm süt ürünlerinin fiyatları uçtu.KOOP-SÜT 17 Mayıs’tan itibaren geçerli olarak yeni ve zamlı fiyat listesini paylaştı.Buna göre 1 litre süt fiyatı, 2,45 TL zamlanarak, 15.40 TL’den 18,75 TL’ye yükseldi.Yarım yağlı süt 15.60 TL’den 18,75 TL’ye, yağsız süt 17,15’ten 18,95 TL’ye çıktı. Laktozsuz süt ise 18.45 TL’den 22 TL’ye yükseldi.KOOP 1 kilo tuzlu hellim fiyatı 99 TL’den 127 TL’ye çıkarken, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 105 TL’den 133 TL’ye yükseldi.800 gram kaşar peyniri 75 TL’den 92,40 TL’ye çıkarken, 900 gr Koper peyniri 66 TL’den 78,50 TL’ye yükseldi.Süt yanında meyve suyu fiyatları da zamlandı.Öte yandan Hayvan Üreticileri ve hükümet arasındaki çekişmeden zararlı çıkan hep vatandaşlar oluyor. Vatandaşlar, çocuklarına 1 bardak sütü nasıl içireceğinin, 1 dilim hellimi, peyniri nasıl yedireceğinin derdine düştü.Ülkede Kasım-Nisan arasında süt ürünlerine 6 kez zam yapılırken, Mayıs ayı da boş geçilmedi. Hükümetin çiğ süt fiyatlarını artırması nedeniyle, süt imalatçıları süte artık %17,7 oranında daha pahalı ulaşırken, çiğ süre gelen zam, süt ve süt ürünlerine de geldi.