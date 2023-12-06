Biri 744 gün, diğeri de 671 gündür kaçak yaşıyordu

Meriç’te, Cürümleri Önleme Şubesinin yaptığı kontrol esnasında ülkede kaçak kaldığı tespit edilerek, tutuklanan Raza Subhani dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 4 Aralık 2023 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Ağıllar Bölgesi Meriç’te, Cürümleri Önleme Şubesinin yaptığı kontrol esnasında Meriç'te sakin Raza Subhanı'nin yapılan muhaceret kontrolünde 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren 744 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Polis, zanlının 21 Kasım 2021 tarihinde 30 gün vize ile ülkeye giriş yaptığını ancak bu süre içerisinde yasal bir işlem yaptırmadığını açıkladı.
Polis memuru, zanlının Pakistan vatandaşı olup, KKTC'de yasal herhangi bir bağı bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç da, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
Öte yandan Cürümleri Önleme Şubesinin devriyede olduğu bir esnada ülkede kaçak kaldığı tespit edilerek, tutuklanan Bangladeşli Rabiul Sarder de, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 4 Aralık 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde İstanbul Caddesi Surlariçi Lefkoşa'da, Cürümleri Önleme Şubesinin devriyede olduğu bir esnada pasaport kontrolü için durdurduğu Lefkoşa'da sakin Md Rabiul Sarder'in yapılan muhaceret kontrolünde 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 671 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi.
Polis memuru, zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
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