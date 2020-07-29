Bir kıvılcım yetti

Ağırdağ köyünde bir kişi kullanımındaki izmirillo makinesiyle kesme yaptığı sırada çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangın bölgede panik yarattı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12:15 sıralarında, Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, 35 yaşındak A.Ç. kullanımında bulunan spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar gördü.
Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesine ait ekipler tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmekte.
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