Bir kıvılcım yetti

Ağırdağ köyünde bir kişi kullanımındaki izmirillo makinesiyle kesme yaptığı sırada çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangın bölgede panik yarattı.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 12:15 sıralarında, Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, 35 yaşındak A.Ç. kullanımında bulunan spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar gördü.

Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesine ait ekipler tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmekte.