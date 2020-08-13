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Bir kişi yaralandı

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Bir kişi yaralandı
Lefkoşa'nın Girne Kapısı yakınlarında bugün öğleden sonra meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kaza sonucunda bir kişi yaralandı
Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 27 yaşındaki İsmet Yapıcı, yönetimindeki FA 706 araç ile seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan TPY 093 plakalı araca çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor.
Kazanın hemen ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
 
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