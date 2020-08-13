Güney'de 14 vaka da bugün

Güney Kıbrıs'ta son günlerde devam eden çift rakamlardaki vaka sayısı bugün de sürdü.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan 3289 covid-19 testi sonucunda 14 yeni vaka daha tespit edildi.

Bu 14 yeni vakanın 8 tanesinin ikinci kez başlatılan 10 kamu ve özel sektör çalışanına ratgele testler sonucunda ortaya çıktığı kaydedildi.

Diğer dört vakanın ise pozitif vakaların temaslılarının takibi sonucunda yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtilirken, 2 vakanın ise ülkeye dönüşlerde yapılan testlerde belirlendiği kaydeidldi.

Bugünkü vakalrla birlikte Güney Kıbrıs'ta görülen pozitif vaka sayısı toplamda 1305'e yükseldi.