Bir haftada 14 yangın

Ülkede geçen hafta 14 yangın çıkarken, itfaiye bu yangınlar yanında 32 de farklı olaya müdahale etti



Polis İtfaiye Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamaya göre 5-11 Aralık tarihlerinde yaşanan 14 yangın sonucu 4 milyon 379 bin 500 TL zarar meydana geldi. Yangına sebep olduğu tespit edilen 1 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.





Yangınların 6’sı Lefkoşa, 3’ü Girne’de çıkarken, Gazimağusa, Geçitkale, Güzelyurt, İskele ve Yeşilköy’de de birer yangın meydana geldi.



Bir haftalık sürede çıkan yangınların muhtemel sebepleri; "elektrik kaynaklı kısa devreler, temizlik maksadıyla ve şahıs tarafından yakma, soba üzerine düşen yastığın alevlenmesi, orta gerilim direğine yıldırım düşmesi, söndürülmeyen sigara izmariti ve araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi" olarak tespit edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği diğer olaylar (hususi servis olayları) ise şöyle sıralandı:



"Trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, ev içerisinde düşen hastanın ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, çeşitli etkinliklerinde yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimleri verilmesi, araçların motor bölümlerinde, havalandırma penceresinde ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin ve yaralı şahinin kurtarılması, trafik kazası yapan araca müdahale edilerek yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi."