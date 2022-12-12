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Otobüsün çarptığı yaya yaralandı

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Gemikonağı’nda otobüsün çarptığı 89 yaşındaki yaya Yusuf Numan yaralandı.

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Otobüsün çarptığı yaya yaralandı
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Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 18.00’de Necdet Levent Sokak üzerinde, Mehmet Kurt (E-33), yönetimindeki TPC 949 plakalı otobüs ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Şehit Salahi Mehmet Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ tarafa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada sokak üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Yusuf Numan’a (E-89) çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Yusuf Numan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
TPC 949 plakalı otobüs sürücüsü Mehmet Kurt tutuklandı.

  
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