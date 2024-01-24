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Bir ambulans ile 4 aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı

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Bir ambulans ile 4 aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı
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Lapta-Alsancak Anayolu’nun (Karaoğlanoglu Caddesi) 1-2’nci kilometreleri arasında bu sabah meydana gelen bir ambulans ile 4 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Süleyman Tosun (E-41), saat 08.00 sıralarında, yönetimindeki SD 867 plakalı ambulans araç ile sirenleri açık ve süratli şekilde doğu istikametine doğru seyredip, kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı sırada, tarafında yeşil ışık yandığı için hareket eden Yasemin Olğar (K-38) yönetimdeki SA 421 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan SA 421 plakalı araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Natalia Movchan (K-48) yönetimindeki PM 600 plakalı aracın ön kısmına; geriye doğru savrulan PM 600 plakalı araç ise, yine kırmızı ışıkta bekleyen Nadir Timuçin (E-40) yönetimindeki HK 308 plakalı aracın ön kısmına vurdu.

SD 867 plakalı ambulans araç ise çarpmanın etkisiyle savrularak, o sırada kırmızı ışıkta bekleyen Yasir Mehood (E-36) yönetimindeki PD 961 plakalı aracın sol yan tarafına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan SA 421 plakalı araç sürücüsü Yasemin Olğar, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Soruşturma devam ediyor.
 
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