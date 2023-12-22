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Başkasına ait pasaportla çıkış yapmaya çalıştı

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Başkasına ait pasaportla Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışan Nepal uyruklu 50 yaşındaki Jhunadevi Thakuri, suçüstü tutuklandı. Zanlı, pasaportu güneyde tanıştığı erkek bir şahıstan aldığını açıkladı

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Başkasına ait pasaportla çıkış yapmaya çalıştı
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Başkasına ait pasaportla KKTC Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışan Nepal uyruklu 50 yaşındaki Jhunadevi Thakuri, suçüstü tutuklandı.
Zanlı “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 20 Aralık 2023 tarihinde saat 19.45 sıralarında Havalimanı'nda Nepal uyruklu Güney Kıbrıs’ta sakin Jhunadevi Thakuri’nin KKTC'den çıkış yapmak isterken tasarrufunda bulunan Urmila Rai'ye Nepal pasaportunu görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle, adı edilenin kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, emare alınan pasaportun belge uzmanı tarafından incelendiğini; pasaportun orijinal olduğunun ancak zanlıya ait olmadığının belirlendiğini açıkladı.
Polis, zanlı Jhunadevı Thakur’nin itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, pasaportu güneyde tanıştığı erkek bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söylediğini ifade etti.
Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkeyle yasal bağı bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
 
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