Bar hırsızı yakalandı

Lefkoşa’da Kongo uyruklu 25 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, Cloud 9 Bar’a girip içeride bulunan ve içerisinde muhafaza edilen 7315 TL nakit para ile sipariş almada kullanılan 5 adet cep telefonu çaldı





Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan Kongo uyruklu 25 yaşındaki öğrenci Elie Drandu Baze mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı.

Polis, Elıe Drandu Baze’nin, 4 Haziran 2022 tarihinde 04:00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet göstermekte olan ve işletmeciliğini Girne'de sakin Kaya Çakır'ın yaptığı Cloud 9 Bar isimli işletmenin alüminyum kapısının asma kilidinin sert bir cisimle kırılıp açıldıktan sonra içeriye girdiğini ve binada bulunan kilitli vaziyetteki para kasası ve içerisinde muhafaza edilen 7315 TL nakit para ile sipariş almada el terminali olarak kullanılan 5 adet Redmi Note 9 marka cep telefonlarını sirkat ettiğini belirtti.

Polis, aynı gün sirkat edilen para kasasının olay mahallinin yakınındaki boş bir arazi içerisinde tespit edilip emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, 5 Haziran 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis, 7 Haziran tarihinde zanlının mesele ile ilgili olarak bir gönüllü ifade verip, gönüllü ifadesinde söz konusu iş yerinde yanında bulunan bir şahısla girdiğini ve eşyaları bu şahısla birlikte sirkat ettiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, meselenin tahkikatının henüz devam ettiğini, aranan şahıs/lar olduğunu ve sirkat edilen eşyaların bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıs/lara, ifadesi alınması gereken şahıslara ve henüz bulunamayan emarelere etki edeceğinden tahkikatın salimen yürütülebilmesini sağlamak için zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



