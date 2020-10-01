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Az daha Cafeye giriyordular

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Az daha Cafeye giriyordular
Girne - Çatalköy anayolunda saat 11.30 sıralarında iki araç sürücüsünün dikaktsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.
Pasha Casino karşısında yaşanan kazagörenleri şaşkına çevirdi. 

Kaza KU 926 plakalı araç sürücüsünün sola dönüşe geçmeye çalıştığı sırada KG 769 plakalı araç sürücüsünün onu geçmeye çalışması neticesinde çarpışmaları ile yaşandı. 
Her iki aracın çarpışması sonrasında duramayarak Gloria Jeans isimli kafenin bahçe duvarına çarptılar.
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