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Aynı eve yine girmeye çalıştı, tutuklandı

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Çatalköy’ü mesken tutan hırsız geçtiğimiz hafta girmeye çalıştığı evi dün yeniden yokladı ancak bu kez yakalandı

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Aynı eve yine girmeye çalıştı, tutuklandı
 
Çatalköy’de geçtiğimiz hafta bir eve girmeye çalışan hırsız yeniden aynı evi yokladı bu kez yakalandı.
Aynı hırsız dün söz konusu eve yeniden gitti. Eve girmeye çalışan hırsızı söz konusu eve yakın bir evde ikamet eden bir vatandaş fark etti.
Polisin devreye girmesi ile söz konusu hırsız yakalandı…
Çatalköylü vatandaşlar geçtiğimiz hafta bölgeyi mesken tutan bir hırsızdan tedirgin olmuştu.
Hırsız bölgede bulunan bir eve girmeye çalışmış, evde görevli havuzcunun durumu fark etmesi üzerine bölgeden uzaklaşmıştı. Bölge halkı durumdan rahatsızlığını dile getirmişti.
Çatalköy’ü mesken tutan hırsız geçtiğimiz hafta girmeye çalıştığı evi dün yeniden yokladı.
Söz konusu evin yakınlarında ikamet eden bir vatandaş seslerden şüphelendi eve yaklaştı.
Eve girmeye çalışan bir hırsızın olduğu fark eden komşu önce ev sahibine ardından polise haber verdi.
Polis ekipleri hırsızlık olayı sonrası evin güvenlik kameralarını inceledi. Genç yaştaki hırsızın kısa sürede yakalandığı öğrenildi.
Çatalköy’ü mesken tutan hırsızın bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılması bekleniyor.
 
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