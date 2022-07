“Vakalar artarsa tedaviler Acil Durum Hastanesi’nde yapılacak”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Covid-19 vakaları çok artarsa ve geçmişteki o yoğun vaka günlerinin bir benzeri olursa yine hastaların Acil Durum Hastanesi’nde tedavi edileceğini ifade etti





Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Covid-19 şikâyeti olan hastaların tedavisinin Acil Durum Hastanesi’nde değil de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi giriş katındaki Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde yapılmasının inat değil, bu aşamada bir mecburiyet olduğunu söyledi.

Hem Covid-19 virüsüne yakalanan hem de başka hastalığı/ rahatsızlığı bulunan hastalara daha süratli hizmet verebilmek için Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ni tercih ettiklerini ifade eden Gürçağ, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki diğer hekimlerin hastaya daha süratli ulaştığını, hastaların güvenliği için polikliniği tercih ettiklerini kaydetti.

Gürçağ, bu aşamada Acil Durum Hastanesi’ne her alandan başka bir hekim görevlendirmenin mümkün olmadığını, bunun için yeterli hekim bulunmadığını söyledi.

İzlem Gürçağ, Haber Kıbrıs Web tv’de Ali Baturay’a konuşarak, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 mücadelesi ile ilgili bilgi aktardı ve son günlerde çeşitli kesimlerden gelen eleştirilere de bir anlamda cevap vermiş oldu.

“VAKALAR YİNE ÇOK ARTARSA TEDAVİLER ACİL DURUM HASTANESİ’NDE YAPILACAK”

Neden Acil Durum Hastanesi’ni değil de Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ni tercih ettiklerini iki örnekle açıklayan İzlem Gürçağ, “Örneğin Covid-19’a yakalanan ve aynı zamanda hamile olan, kanaması bulunan bir hastaya bir kadın doğum uzmanı Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde daha süratli müdahale edebilir. Yine Covid-19’a yakalanmış ama aynı zamanda kalp krizi geçirmiş bir kişiye daha çabuk müdahale edilebilir, hayatı kurtarılır” dedi.

Hastanede hemen tüm bölümlerde hekim sayısının yetersiz olduğuna dikkat çeken Gürçağ, “Keşke her alanda yeterli hekim olsa ve onları Acil Durum Hastanesi’nde de hazır tutsak. O zaman gönül rahatlığıyla Acil Durum Hastanesi’ne taşınırdık ama yeterli hekim yok. Oraya diğer servislerden hekim gönderene kadar Covid-19’a yakalanmış ama başka ciddi rahatsızlığı bulunan kişilerin hayatını riske atarız. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki bir servise hekimler bu hastalara daha süratli ulaşır” diye konuştu.

Öyle bir şey olmayacağını düşündüklerini, olmasını istemediklerini ama eğer vakalar çok artarsa, geçmişteki o yoğun vaka günlerinin bir benzeri olursa yine hastaların Acil Durum Hastanesi’nde tedavi edileceğini ifade eden Gürçağ, “Zaten bu nedenle Acil Durum Hastanesi’ndeki C Blok’u boş bıraktık, tertemiz bir bloğumuz olsun istedik” dedi.

“KİMSEYLE İNATLAŞMA İÇİNDE DEĞİLİZ, ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUZ”

Kimseyle herhangi bir inatlaşma içinde olmadıklarını, tüm eleştirileri dikkate aldıklarını ama yılların birikimi olarak sağlık alanında sorunlar olduğunu, hastanelerde sıkıntılar, yetersizlikler bulunduğunu, mevcut şartlara göre bazı organizasyonlar yaptıklarını anlatan Gürçağ, olanaksızlıklar içinde en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürçağ, neden tedavilerin Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde yapıldığıyla ilgili şu bilgileri de verdi: “Buralardaki sıkıntıları bir bilseniz, görseniz bize hak vereceksiniz. Biz basına, sivil toplum örgütlerine, hekimlere, halka kulak veriyoruz. Hiçbir zaman ‘ben yaparım olur’ mantığında olmadım. Ancak eleştirirken bizi de dinleyin. Zaten bir basın toplantısı düzenleyip, tüm soruları cevaplandıracağım. Bazı sıkıntılarımız var, o nedenle Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ni tercih ettik ama herkes kendisini ruhen rahat hissedecekse Acil Durum Hastanesi’ni hizmete koyarız. Ancak bu aşamada hem bunu gerektirecek bir yoğunluk yok hem de şu andaki organizasyon hem Covid-19 olup hem de başka hastalığı da olan kişiler için daha güvenli…”

“RANDOM TESTLER DEVAM EDECEK”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde diğer servislerin de Covid-19 tedbiri olarak izole odaları bulunduğunu belirten İzlem Gürçağ, bunun birçok ülkede böyle olduğunu, bu sistemin tercih edildiğini, hastaları zaman kaybetmeden tedavi etmek için tüm servislerde izole odaları bulunduğunu söyledi.

Gürçağ, birkaç gündür çeşitli yerlerde Covid-19 random (rastgele) testler yaptıklarını, bunların devam edeceğini ifade etti.

Covid-19 hastalarının artık acil serviste tedavi edilmediğini, acile gitmeye gerek kalmadığını belirten Gürçağ, her gün hastaların saat 08.00’den 20.00’ye kadar Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde tedavi gördüğünü kaydetti.

Gürçağ, “Bugün (cumartesi) saat 08.00’den 20.00’ye kadar kaç kişi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne başvurdu biliyor musunuz? Yalnızca altı kişi başvurdu. Çünkü Covid-19’a yakalanan kişiler 1102’ye başvuruyor, danışman doktorla konuşuyor, tavsiyeler alıyor ve hastalığı evinde geçiriyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak Covid-19’u hafife almadıklarını, gerekli uyarıları yaptıklarını, tedbirleri açıkladıklarını belirten Gürçağ, “Temkinli ve tedbirli olmalıyız, kurallara uymalıyız ama panik yapmamıza da gerek yoktur” diye konuştu.