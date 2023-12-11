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Aracın yan aynasıyla yayaya çarpıp yaraladı

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Aracın yan aynasıyla yayaya çarpıp yaraladı
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Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü, kullanımındaki aracın sol yan aynısıyla çarptığı yayanın yaralanmasına neden oldu.

Polisin açıklamasına göre, Kadir Aztekin (E-70), saat 17.20 sıralarında yönetimindeki TRT 787 plakalı araçla Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde seyir halindeyken, yolun solunda yaya olarak yürüyen Metin Köksal'a (E-61) aracının sol yan aynasıyla çarptı 

 Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Metin Köksal kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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