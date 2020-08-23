Araç kül oldu

Haspolat'ta önceki gün henüz nedeni bilinmeyen yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.
Bölge halkına korku dolu dakikalar yaşatan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Yangın tüpleri araçta çıkan yangını söndürmek için yetersiz kalınca itfaiye ekipleri seferber oldu.
Uzun süren çalışmalar sonucu yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü Yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.