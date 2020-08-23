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Araç kül oldu

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Haspolat'ta bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Araç kül oldu
Haspolat'ta önceki gün henüz nedeni bilinmeyen yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.
Bölge halkına korku dolu dakikalar yaşatan yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Yangın tüpleri araçta çıkan yangını söndürmek için yetersiz kalınca itfaiye ekipleri seferber oldu.
Uzun süren çalışmalar sonucu yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü Yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
 
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