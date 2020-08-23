Ermetal ailesi yasta

Ülkemizin başarılı müzisyenlerinden Enver Ermetal'ın babası, Mağusa'nın sevilen ismi Erol Ermetal dün hayatını kaybetti.
Erol Ermetal'in cenazesi bugün saat 11.00'de Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedildi.
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