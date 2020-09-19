Ambulans ile kamyon kazası ucuz atlatıldı

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde ambulans ile kamyonun çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı.Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Orçun Sancak (E-29), yönetimindeki MN 256 plakalı Kolon Hastanesine ait ambulans ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden gelip Fuar Kavşağına geldigi zaman hasta sevkiyatı yaptığı için sağa dönüşe geçmek istediği sırada o esnada cadde üzerinde Gönyeli Çemberi istikametinden gelip doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Çokluk (E-46) yönetimindeki MV 328 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.Çarpmanım etkisiyle kamyon araç sürücüsü kontrolü kaybedip orta refüj içerisinde bulunan iki adet trafik levhasına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.