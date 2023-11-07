“Alkollüydüm, hatırlamıyorum”

Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde darp ettikten sonra, tecavüz ettiği belirtilen zanlı, ifadesinde alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti



Polis, zanlının 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin gözüne yumruk, yüzüne tokat vurup, saçlarından çekip, karnına tekme vurup, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti. Polis, genç kadının sabah saat 08.00’de polise gelerek, şikayetçi olduğunu, hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, kadının vücudunun birçok yerinde morluk ve darp izleri tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, suçlamaları kabul etmediğini, eşinin kendisine saldırdığını söylediğini, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ancak darp izi tespit edilmediğini belirtti. Polis, olay yerinde soruşturma yapıldığını, olay yerinin fotoğraflandığını belirtti. Polis memuru, zanlı ile eşinin boşanmak istediğini her ikisinin de ayrılığı talep ettiğini söyledi.

Polis, soruşturma amaçlı zanlı ile eşinden DNA örneği alındığını, Ankara’ya gönderileceğini söyledi. Polis, müştekinden ayrıca swap örneği alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ilk tutuklandığı anda tecavüz iddiasını kabul etmeyip, erekte olmadığını söylediğini, bu nedenle üroloji doktorunun kontrolünden geçirileceğini ancak gerekli testlerin devlet hastanesinde yapılmamasından dolayı YDÜ hastanesine götürüleceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da ikametgahları içerisinde eşini ciddi şekilde darp ettikten sonra, tecavüz ettiği belirtilen isminin baş harfleri P.B cinsel tecavüz, ciddi darp ve kasti hasar suçlarından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.Polis, zanlının 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin gözüne yumruk, yüzüne tokat vurup, saçlarından çekip, karnına tekme vurup, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti. Polis, genç kadının sabah saat 08.00’de polise gelerek, şikayetçi olduğunu, hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.Polis, kadının vücudunun birçok yerinde morluk ve darp izleri tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, suçlamaları kabul etmediğini, eşinin kendisine saldırdığını söylediğini, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ancak darp izi tespit edilmediğini belirtti. Polis, olay yerinde soruşturma yapıldığını, olay yerinin fotoğraflandığını belirtti. Polis memuru, zanlı ile eşinin boşanmak istediğini her ikisinin de ayrılığı talep ettiğini söyledi.Polis, soruşturma amaçlı zanlı ile eşinden DNA örneği alındığını, Ankara’ya gönderileceğini söyledi. Polis, müştekinden ayrıca swap örneği alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının ilk tutuklandığı anda tecavüz iddiasını kabul etmeyip, erekte olmadığını söylediğini, bu nedenle üroloji doktorunun kontrolünden geçirileceğini ancak gerekli testlerin devlet hastanesinde yapılmamasından dolayı YDÜ hastanesine götürüleceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.