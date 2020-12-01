banner480
banner572
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
35 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
8 0
 
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
107 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
284 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
40 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
25 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
52 0
banner529
banner570

Bulut Akacan tahliye edildi

banner476

Cezaevinde 16 aydır tutuklu bulunan iş insanı Bulut Akacan’ın şartlı tahliye başvurusu onaylandı

Bulut Akacan tahliye edildi
 
 
Merkezi Cezaevi’nde 16 aydır tutuklu bulunan İş insanı Bulut Akacan’ın şartlı tahliye başvurusu onaylandı. Şartlı Tahliye Kurulu, dün Akacan’ın çıkışına onay verdi.
Özgürlüğüne kavuşan Akacan, Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildi.
Darp davası nedeniyle cezaevinde 'hükümlü' olarak cezasını çeken Akacan 16 aydır hapishanedeydi. Akacan aleyhine süren sanal bahis davası ile ilgili ise 'tutuksuz yargılama' kararı bulunuyor.
Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun ile birlikte 6 Ocak 2019 tarihinde Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp etmişti.
Akacan  2 kişiyi darp etmekten dolayı 6 farklı davadan suçlu bulunmuştu. Akacan 13 Kasım 2019 tarihindeki mahkemede alınan karar sonrası tutuklanmış ve cezaevine götürülmüştü. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.