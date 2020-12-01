Bulut Akacan tahliye edildi

Cezaevinde 16 aydır tutuklu bulunan iş insanı Bulut Akacan’ın şartlı tahliye başvurusu onaylandı





Merkezi Cezaevi’nde 16 aydır tutuklu bulunan İş insanı Bulut Akacan’ın şartlı tahliye başvurusu onaylandı. Şartlı Tahliye Kurulu, dün Akacan’ın çıkışına onay verdi.

Özgürlüğüne kavuşan Akacan, Merkezi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Darp davası nedeniyle cezaevinde 'hükümlü' olarak cezasını çeken Akacan 16 aydır hapishanedeydi. Akacan aleyhine süren sanal bahis davası ile ilgili ise 'tutuksuz yargılama' kararı bulunuyor.

Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorcun ile birlikte 6 Ocak 2019 tarihinde Girne’de bir restoranda Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp etmişti.

Akacan 2 kişiyi darp etmekten dolayı 6 farklı davadan suçlu bulunmuştu. Akacan 13 Kasım 2019 tarihindeki mahkemede alınan karar sonrası tutuklanmış ve cezaevine götürülmüştü.

