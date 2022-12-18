​Alkollü sürücü evin duvarına çarptı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 21.15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 17’inci kilometresi üzerinde, Serhat Oğuz Sekmen (E-31), yönetimindeki JJ 350 plakalı araç ile %216 mlgr. Alkollü içki tesiri altında Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve konu mahalde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, araç bir takla atıp sol yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan Serhat Oğuz Sekmen, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanasi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve tutuklandı.



Oğuz, alkollü, sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanıp kaza yapmaktan tutuklandı





Bugün sabah saat 4.00 sıralarında ise Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Savaş Oğuz (E-27), yönetimindeki PV 888 plakalı araç ile %202 mlgr. Alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde bulunan sürat kasisine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyredip kasis üzerinde sağa dönmek için yavaşlayan Shamraiz Basharat (E-25) yönetimindeki RT 754 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, Savaş Oğuz alkollü içki tesiri altında, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.



Lefkoşa’da dün yolu geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Kolu kırılan yaya hastanede müşahede altına alınırken, araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 20.45 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Naci Akdeniz (E-41) yönetimindeki SN 011 plakalı araç ile Ortaköy istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solundan yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Preise Biwot’a (K-20) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Preise Biwot, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı, Araç sürücüsü Naci Akdeniz ise tutuklandı.



Motosiklet sürücüsünün sol el bileği ve beli kırıldı





Girne’de Canbulat Sokak üzerinde ise dün 8.00 sıralarında M.K.(E-55), yönetimindeki JC 746 plakalı araçla güney istikametine doğru seyredip anayol konumunda bulunan Ziya Rızkı Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Leyla Subaşı (K-52) yönetimindeki GE 775 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Leyla Subaşı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol el bileği ve belinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.





